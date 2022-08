Den Opruff riicht sech souwuel un aktuell Donateuren, souwéi och un Neier. Et wier een aktuell an enger Phas, wou vill Blutt gebraucht géif ginn.

D'Lëtzebuerger Rout Kräiz rifft d'Leit op, Blutt ze spenden, fir eng Penurie u Reserven ze verhënneren. Den Appell riicht sech u Leit, déi schonn Donateur sinn, mä et wier een och op der Sich no neien Donateuren.

Zanter enger Partie Woche scho wieren d'Stocke vu roude Bluttkierpercher-Produiten ënnert dem Minimum, deen ee sech festgesat huet. D'Spideeler kéinte mat den aktuelle Bluttreserven nëmme sechs Deeg funktionell schaffen. Duerno géif ee riskéieren an en Enkpass mat de Bluttreserven ze geroden.

Fir d'Stocken erëm sou séier wéi méiglech opgefëllt ze kréien, sinn déi Leit opgeruff, sech ze mobiliséieren, déi reegelméisseg Blutt spenden. Nei Donateure wieren natierlech och zu all Moment wëllkomm, esou d'Lëtzebuerger Rout Kräiz.

Virun allem an de Vakanzenzäite sinn d'Bluttreserve ganz geréng. Dowéinst sollt een idealerweis, ier datt een an d'Vakanz fiert, Blutt spende goen. Virun allem wann et een an eng méi tropesch Destinatioun zitt, kéint et sinn, datt een nodeems een aus der Vakanz zréckkënnt, fir eng Zäitche kee Blutt spende kéint. Dëst well de Risk besteet tropesch Krankheeten duerch d'Blutttransfusiounen ze verbreeden.

Appel au Don - Croix Rouge