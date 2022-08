Wéi d'Police mellt, gouf en Dënschdeg am Nomëtteg e Brigang vun engem Sécherheetsbeamten an engem Buttek an der Groussgaass beim Klauen erwëscht.

Den Onéierleche gouf festgehale bis d'Police op der Plaz war. Hie gouf op Uerder vum Parquet festgeholl a koum schonn e Mëttwoch de Moien virun de Untersuchungsriichter.