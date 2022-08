Dëse Campus soll eng Collaboratiounsplattform fir de Weltraumsecteur mat zwee Standbeen ginn.

Eent vun dëse Standbeen soll um Belval stoe fir de Volet Recherche an eent soll op der Kockelscheier an der Gemeng Réiser kommen, wou Betriber aus deem Secteur sech kënnen néierloossen. E Secteur, an deem haut eng 1.200 Leit schaffen a 75 Entreprise respektiv Fuerschungsinstituter aktiv sinn.

De Space Campus ass geduecht, fir Synergien tëschent all den Acteuren ze schafen. Den Haaptsite entseet op der Kockelscheier am ParcLuxite, dem fréiere Site vun der Poudrerie de Luxembourg, wou iwwer 100 Joer laang Schwaarzpolver a Sécherheetssprengstoff hiergestallt goufen.

Elo kënne sech op bal 7 Hektar Betriber aus dem Weltraumsecteur do néierloossen. E Projet, fir deen et e staarke Besoin gëtt, seet de Wirtschaftsminister Franz Fayot. Mir hu ganz vill Start-uppen, déi mer ënnerstëtzen iwwert de Programm "Fit for start" an déi wierklech Problemer hunn, Lokaler ze fannen, fir ënnerzekommen, a wou se kënnen ufänken ze schaffen. Dofir ass dee Site vum Space campus esou wichteg.

Op d'Kockelscheier kënnt zum Beispill de Siège vun der Luxembourg Space Agency an do entsteet och en Testcenter vun 3.000 Metercarré, wou kleng Satellitten ënner reelle Konditioune kënne getest ginn. Eng Infrastruktur, déi komplementar zu den Installatioune soll ginn, déi op de Belval kommen, dem zweete Standbeen vum Space Campus, dee fir d'Recherche geduecht ass. Vis-à-vis vun der Maison du Savoir stinn elo am Ufank 69 Ar zur Verfügung, do besteet awer d'Méiglechkeet, fir spéider bis op 1,9 Hektar auszebauen.

Eng Plaz, wou d'ëffentlech Fuerschung an d'Héichschoulformatioun zentraliséiert ginn, seet den zoustännege Minister Claude Meisch an explizéiert, datt um Belval dräi Acteuren ënnert een Daach kommen. Dat eent ass den Esric, de European Space Resources Innovation Centre, deen haut schonn en Departement vum LIST ass an an enker Collaboratioun mat der Luxembourg Space Agency schafft. En aneren Acteur, deen och scho ganz aktiv an der Weltraumfuerschung ass, dat ass den SNT, den Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust vun der Uni.lu an dann awer och d'Uni.lu selwer mat hirem Spacemaster.

Dee Master gëtt et iwweregens schonn zënter 2019 zu Lëtzebuerg. Aktuell sinn do 30 Studenten ageschriwwen. 11 déi de Secondaire zu Lëtzebuerg gemaach hunn an 19, déi aus dem Ausland kommen.

