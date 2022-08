D'Lëtzebuerger SES ass a Fusiounsverhandlunge mat hirem amerikanesche Konkurrent Intelsat, schreift d'Financial Times.

Et wéilt ee sech zesummendoen, fir zum Beispill besser mat engem Erausfuerderer wéi dem Elon Musk a SpaceX eens ze ginn, sou d'Zeitung. D'Gespréicher wieren nach ganz am Ufank an et wär onkloer, ob eng Fusioun zustane kënnt.

Dem Lëtzebuerger Staat gehéieren 33% vun der SES. De Satellittebedreiwer huet an de leschte 5 Joer ëmmer manner Rendement gehat.