D'lescht Woch si 5 Persounen un oder mat enger Covid-Infektioun verscheet. Den Duerchschnëttsalter louch bei 81 Joer.

Nëmmen nach all 4. PCR-Test fält positiv aus an de Reproduktiounstaux ass op 0,62 erofgaangen, sou de Wochebilan vun der Santé. An der Woch vum 25. bis den 31. Juli goufen 2.000 Persoune positiv op de Coronavirus getest. Den Duerchschnëttsalter louch hei bei 44,8 Joer.

17 Persoune goufen an där Woch mat oder wéinst enger Covid-Infektioun am normale Soins hospitaliséiert. Déi Woch virdru waren et der nach 21. Op der Intensivstatioun louchen 3 Covid-positiv Persounen. Den Duerchschnëttsalter bei den Hospitalisatiounen ass 64 Joer.

D'lescht Woch goufen 8.383 Impfdosisse gesprëtzt. 45 Persoune kruten hir éischt Dos. Am Ganze sinn elo 78,9 Prozent vun der Populatioun, déi de Vaccin kréien dierf, geimpft.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

COVID-19: Rétrospective de la semaine du 25 au 31 juillet 2022 (04.08.2022)

Communiqué par : ministère de la Santé / ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Laboratoire national de santé (LNS) / Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)

Pour la semaine du 25 au 31 juillet, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a diminué de 3.577 à 2.000 (-44%).

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 25 au 31 juillet est passé de 10.581 à 7.787.

18 personnes ont déclaré un test antigénique rapide (TAR) positif pour la semaine de référence, contre 37 pour la semaine d’avant, portant le nombre de résultats positifs suite à un TAR effectué par un professionnel de santé à un total de 3.384. Rappelons que les tests antigéniques rapides positifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de positivité.

En date du 31 juillet, le nombre d'infections actives a diminué à 5.966 par rapport à 8.904 au 24 juillet et le nombre de personnes guéries est passé à 275.850 (par rapport à 270.917). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 est de 44,8 ans.

Pour la semaine du 25 au 31 juillet, 5 nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont à déplorer. L’âge moyen des personnes décédées est de 81 ans.

Dans les hôpitaux, 17 nouvelles admissions de patients COVID-19 positif confirmés ont eu lieu dans l’unité des soins normaux, contre 21 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés est 3. La moyenne d’âge des patients hospitalisés est de 64 ans.

Taux de positivité et taux d’incidence

Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) a diminué à 0,62 (0,89 la semaine précédente), et le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, contact tracing) est passé de 33,81% à 25,68%.

Le taux d'incidence a diminué à 310 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 554 cas pour 100.000 habitants pour la semaine précédente.

Les réinfections ainsi que les autotests certifiés ont été inclus dans le calcul des taux d’incidence.

Comparé à la semaine précédente, le taux d’incidence diminue dans tous les groupes d’âge. La plus grande diminution est enregistrée dans les groupes d’âge de moins de 45 ans (-47%) alors qu’elle est de l’ordre de -25% à -38% dans les groupes d’âge entre 45 et 89 ans. Une diminution de 5% est enregistrée chez les 90+ans.

Le taux d’incidence le plus bas est enregistré chez les 0-14 ans (200 cas pour 100.000 habitants), alors que le taux d’incidence le plus élevé est enregistré chez les 30-44 ans (546 cas pour 100.000 habitants).

Contaminations

Avec le nombre de cas qui reste élevé, il est difficile d’appeler, revoir et déterminer la source probable de contamination, ainsi que la proportion des cas positifs des résidents qui ont voyagé pendant les 14 jours avant la date du résultat pour les cas de la semaine écoulée.

Vaccinations: point de situation

Pour la semaine du 25 juillet au 31 juillet 2022, 8.386 doses ont été administrées: 45 personnes ont reçu une première dose, 73 ont reçu une deuxième dose, 448 personnes ont reçu une première dose complémentaire par rapport à un schéma complet, 7.803 une deuxième dose complémentaire par rapport à un schéma complet et 17 une troisième dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 1er août à 1.288.934.

474.360 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 78,9% par rapport à la population vaccinable (donc la population 5+).

«Impfbus on tour»

Les passages du «Impfbus on tour» sont communiqués sur www.impfen.lu.

À noter que la vaccination se fait sans rendez-vous (carte d’identité et carte CNS obligatoires). Le type de vaccination proposée est la primovaccination et le booster (dose de rappel).

Les vaccinations dans le Impfbus se font sans rendez-vous, ce qui implique que vous devez attendre votre tour, et cela peut être à l’origine de délais d’attente, surtout en cas de grande affluence. Si vous voulez éviter toute attente et pour votre confort, nous vous conseillons de prendre rendez-vous dans le centre de vaccination, auprès de votre médecin ou dans une pharmacie.

Fermeture temporaire du centre de vaccination Victor Hugo après le 13 août

Une 4e dose de vaccin contre la COVID-19 peut désormais être administrée chez les personnes ayant un âge de 60 ans et plus, ainsi que pour les personnes vulnérables sur recommandation écrite de leur médecin et présentant un facteur de risque de forme grave de COVID-19.

À cette occasion, le centre de vaccination Victor Hugo est ouvert exceptionnellement entre le 12 juillet et le 13 août. Les personnes désireuses de se faire vacciner sont en outre appelées de profiter des facultés de vaccination offertes par les cabinets de ville, les officines de pharmacies et le bus de vaccination.

La liste de toutes ces possibilités de vaccination peut être consultée sur le site web suivant: www.impfen.lu

L’évolution des variants

Les données relatives au séquençage des variants sont publiées tous les vendredis sur le site du Laboratoire national de santé (LNS): https://lns.lu/en/publications-en/.

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2

Selon le dernier rapport CORONASTEP établi par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), le niveau de contamination des 13 stations d’épuration analysées au cours des semaines 29 et 30 de 2022 montre une prévalence toujours élevée du SARS-CoV-2 dans les eaux usées. Une tendance à la baisse a été observée au cours de cette période de deux semaines par rapport à la précédente, tant au niveau national que régional.

L’ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.