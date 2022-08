Telefonslinnen, Internet-Säiten a Gestiouns-Systeemer vun den Clients-Dossieren. D'Servicer waren duerch d'Cyberattack op Encevo leschte Mount gestéiert.

Et misst een awer Gedold hunn. Et kéint e bëssen daueren, bis d'Clienten eng Äntwert kréien. Schreift den Energie-Fournisseur an engem Communiqué haut.

Och soll een d'Servicer vum Grupp net wéinst de piratéierten Donnéeë kontaktéieren. Encevo hätt den Ament nach net genuch Informatioun dozou. Et gouf awer en extraen Internetsite dofir ageriicht.