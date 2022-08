D'Police krut géint 4.20 Auer an der Nuecht op en Donneschdeg en Abroch an en Zeitungsbuttek an der Rue Emile Reuter an der Stad gemellt.

No enger direkt ageleeter Sichaktioun konnt eng verdächteg Persoun net wäit vum Buttek, an deen agebrach gi war, gestallt ginn. D'Beamte konnten och direkt sécherstellen, dass et sech ëm de presuméierten Abriecher gehandelt huet, well een eendeiteg Spuere vum Abroch gesinn huet. An der Géigend goufen dunn och geklaute Géigestänn fonnt. All dës Indicen a weider Ermëttlunge konnten de Mann dunn eendeiteg als Abriecher identifizéieren.

Op Uerder vum Parquet gouf de Brigang festgeholl a koum schonn den Dag dono virun den Untersuchungsriichter. Déi geklaute Wuer koum zeréck bei de Besëtzer.

Onéierlechen och zu Iechternach

Um Parking vun engem Supermarché an de Rue des Remparts zu Iechternach krut e Mann en Donneschdeg de Moie kuerz no 10 Auer seng Halskette geklaut. Hie gouf vun engem Friemen an enger onbekannter Sprooch ugeschwat an dono ugegraff. Den Onbekannten huet him dobäi seng Kette vum Hals gerappt an ass geflücht. D'Affer huet dat eréischt eng kuerz Zäit méi spéit gemierkt an d'Police geruff.

Den Onbekannte war awer net wäit gelaf, hien ass kuerz no der Dot um Parking negativ am Supermarché opgefall. Do war hien am Gaang an de Keesen ze pöbelen a gouf opgefuerdert de Buttek ze verloossen. Et gouf eng Plainte gemaach, d'Ermëttlunge lafen.