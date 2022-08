Déi zäitlech befrist Besetzung vum Bësch tëscht Suessem a Käerjeng ass e Sonndeg op en Enn gaangen, dat mat engem Appell un d'Regierung.

Iwwer 2 Woche laang gouf de Bësch aus Protest gespaart, dat wéinst der geplangter Strooss, déi hei soll derduerch goen. Wéi d'Aktivisten an engem Communiqué en Donneschdeg matdeelen, hätte vill Leit sech fir hir Aktioun interesséiert a si géifen och e grousse Support aus der Gesellschaft kréien.

Enn Oktober huet de Kollektiv wëlles, eng Bëschwanderung z'organiséieren, wou dann och d'Regierung invitéiert ass, fir dëser de Bësch ze weisen. Och de Minister Bausch wier hei häerzlech invitéiert, heescht et am Communiqué, an deem een nach eemol kloer mécht, dass een am äusserste Fall och nach eemol de Bësch géif besetzen.

Virleefegt Enn vun der Besetzung: Appel un d'Regierung

Leschte Sonnden, den 31. Juli 2022 koum d'Bobibleift Besetzung vum Bobësch zu Käerjeng op e virleefegt Enn. Wei mir annoncéiert haten, huet et sech ëm eng zäitlech befrist Besetzung gehandelt.

No iwwer zwou Woche Besetzung kënne mir vill Erfoleger opweisen: mir hunn e grousse Krees vun Ënnerstëtzer*innen opgebaut. Mir hu bewisen, dass Bëschbesetzungen net just am Ausland fonktionnéieren. Mir hunn wärend eisen Atelieren, déi mer organiséiert hunn, eng sëllege Léit fir d'Thema interesséiert a mobiliséiert. Mir schléissen dës Aktioun am Kampf fir d'Bëscher tëscht Suessem a Käerjeng mat groussem Support aus der Gesellschaft of.

Mir hu gesinn, dass d'lëtzeboier Gesellschaft bereet ass méi wäit ze goen fir de Klimawandel anzedämmen an d'Natur ze schützen. An enger Demokratie misst d'Regierung d'Idealer vun der Gesellschaft widerspigelen.

Fir der Regierung an all deenen, déi fir de Bau vun der Emgehungsstrooss gestëmmt hunn, nach eng Chance ze ginn hir Positioun vis-à-vis vum Käerjenger Contournement ze iwwerdenken, luede mir si ganz häerzlech op eng Bëschwanderung duech dei betraffen Terrainen an. Organiseiert vum Kollektiv Bobibleift a geleed vum Biolog Roger Schauls, wärt des Wanderung opdecken wéi wichteg an eenzegarteg de Bobësch an de Zämerbësch sinn. Den Expert wärt och d'Wichtegkeet vum Bësch am Kontext vun der Klimakris erläuteren.

Mir freeën eis dorob all d'Amtsträger*innen déi un der Decisioun fir de Bau vum Contournement bedeelegt waren den 22. Oktober 2022 um 11h op der Gare Bascharage/Sanem emfänken ze kënnen. Besonneg freeë mer eis op den Här Minister François Bausch, deen virun 30 Joer selwer ganz eifreg géint de Bau vu neie Stroosse protestéiert huet. Mir lueden natierlech och d'Press ganz häerzleg dozou an bei dësem Event dabei ze sinn.

Mir erenneren nach eng Kéier un eis Fuerderungen:

• E Stopp vun dësem a weidere Stroosseprojeten

• D’Protektioun vu sämtlechen nach existéierende Bëscher zu Lëtzebuerg

• Effizient, konsistent a séier Mesuren am Kampf géint d Klimakris

Och wann d'Besetzung elo en Enn fonnt huet wäert Bobibleift sech weiderhin fir d'Erhale vun de Bëscher zu Käerjeng asetzen an dës, wa néideg, op e Neits besetzen.

Mir bleiwe weiderhin ereechbar iwwer:

• E-mail: bobibleift@riseup.net

• Instagram: @bobibleift

• Twitter: @bobibleift

• Website: bobibleift.lu