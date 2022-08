Eng méi lass war en Donneschdeg am Nomëtteg op der Tréierer A1 a Richtung Tréier. Dat huet nawell fir fatzeg Stauen a Chaos gesuergt.

Kuerz virun 15 Auer huet ugefaangen, mat engem Auto, deen op der Héicht vun der Sortie Sandweiler op der Tréierer A1 a Richtung Tréier ugefaangen huet mat Brennen. Déi riets Spuer huet misse gespaart ginn. Ganz séier huet sech do e kilometerlaangen Stau gebillt. Dowéinst goufen d'Luuchten am Tunnel Houwald zäitweis op rout gesat.

Géint 15.30 Auer koum e Brand op engem Feld bei der Aire de Waasserbëlleg dobäi. Do heescht et oppassen op der A1 wéinst nawell vill Damp. Dowéinst goufen dunn och d'Sortien an d'Opfaarten Waasserbëlleg a béide Richtunge gespaart. Et heescht dës Plaz absolut z'evitéieren. Alternativ: Sortie Mäertert.

Géint 16 Auer ass zu allem Iwwel och nach engem Camion seng Uelegleitung geplatzt, dat an der Opfaart Mënsbech fir op d'Tréierer A1 an ëm déi selwecht Zäit gouf nach en doudegt Réi an der Sortie Sennengerbierg gemellt.

Bei de Stau dobäi koumen a kuerzen Intervallen och nach 2 Ween dobäi, déi eng Pann haten. Eng Kéier hannert dem Tunnel Houwald an ee weideren am Beräich Sennengerbierg. Béid Gefierer waren awer séier fort.

Wann Dir am Stau stitt, loosst w.e.g eng permanent Rettungsgaass an der Mëtt vun der Strooss fräi, fir dass d'Rettungsgefierer séier un hiert Ziel kënnen kommen.