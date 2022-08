Géint 11 Auer en Donneschdeg de Moie krute sech an engem Rond-point an der Industriezon Wolser A zu Beetebuerg e Moto (50ccm) an eng Camionnette ze paken.

D'Motocyclistin, dat beim Accident uerg blesséiert gouf, koum no enger éischter Behandlung op der Plaz ma der Ambulanz an d'Spidol.