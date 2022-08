An der Stad, zu Mamer an tëscht Méchelbuch an Ettelbréck hat et gebrannt.

An der Stad an der Rue de la station an zu Mamer,an der Rue du millenaire haten elektresch Kabele Feier gefaangen. Op der Stäreplaz an der Stad huet eng Poubelle gebrannt. An tëscht Méchelbuch an Ettelbréck hat géint 10 Auer gëschter Owend Dreck Feier gefaangen.