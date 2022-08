E Gefier, dat an der Nuecht op e Mëttwoch geklaut gouf, gouf en Donneschdeg zu Schëtter gesinn.

Beamte vun der Police hunn en Donneschdegnomëtteg missen intervenéieren, nodeems si wéinst engem geklaute Won geruff goufen. Dat geklaute Gefier gouf nämlech zu Schëtter gesinn. D'Verfolgungsjuegd vun der Police goung vu Sandweiler a Richtung Iergärtchen, iwwert d'Rue de Trèves op de Findel a vun do aus an Direktioun Heienhaff. Well eng Barrière déi Verdächteg dru gehënnert huet, fir weiderzefueren, hu si sech zu Fouss aus dem Stëbs gemaach. Wéi si um Wee a Richtung Bësch waren, konnte si vun der Police gestoppt ginn.

Op Uerder vum Parquet goufen déi dräi Männer festgeholl. Si hunn e Freideg Rendez-vous virum Untersuchungsriichter.

Den Auto gouf an der Nuecht vum 2. op den 3. August an der Stad geklaut. Am Won hunn d'Poliziste weider geklaute Géigestänn fonnt.