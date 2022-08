Endlech! Dëst ass den Uebstbauere leschte Freideg wuel duerch de Kapp gaangen, wéi et gereent huet.

Déi 6 bis 7 Liter, déi erofkomm sinn, huet de Bongerte guttgedoen. Et geet dem Uebst ewéi den Drauwen. Si si frou mat der Sonn, freeën sech awer och iwwer Reen.

Dat gutt Wieder an déi vill Sonnestonnen hunn dem Uebst sécherlech net geschuet. An awer. War de leschte Summer vereent, huet et bis Enn Juli vun dësem Joer u Ree gefeelt. Hei ergeet et de Bongerten änlech ewéi de Wéngerten.

D'Kiischte si gepléckt. Elo huet d'Mirabelle-Saison ugefaangen. Déi éischt Quetsche sinn och schonn zeideg.

Wéinst der viller Sonn blouf d'Uebst dëst Joer vu Krankheete verschount. Allerdéngs hunn d'Uebstbauere Misär mam Sonnebrand.

Sollt d'Wieder déi nächsten Zäit weiderhi waarm an dréche bleiwen, kéint een driwwer nodenken, beim Steen-Uebst Aprikosen unzebauen. Awer och déi bräichte Waasser.