Am Lokale mellt de CGDIS 2 Motocyclisten, déi um Freideg am spéide Moien gefall sinn an dobäi blesséiert goufen.

Eng Kéier op der Streck tëscht Éiter a Bous an eng Kéier tëscht dem Neihaischen a Mënsbech. Géint 15 Auer sinn an der Haaptstrooss op der Houschter Déckt zwee Gefierer net laanschtenee komm. Och hei gouf eng Persoun blesséiert.