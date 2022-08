2 Persoune konnten als Täter vun enger Kierperverletzung identifizéiert ginn, déi virdru passéiert ass a bei där d'Affer den Aarm gebrach krut.

En Donneschdeg den Owend ass et de Beamte vu Bouneweg, Hesper, Hollerech an der Stad gelongen, 5 Jugendlecher festzehuelen, déi ënnert dréngendem Verdacht stinn a puer mol fir schwéier Kierperverletzungen an Déifställ responsabel ze sinn. Si goufen op frëscher Dot ertappt.

Am Laf vun den Ermëttlunge konnten zwee presuméiert Täter identifizéiert ginn, déi do virdrun Täter bei enger uerger Kierperverletzung waren, bei deem d'Affer den Aarm gebrach krut.

Bei de 5 Jugendleche konnten am Kader vun Hausduerchsuchungen zum Deel geklaute Géigestänn séchergestallt ginn. Zwee presuméiert Täter, déi warscheinlech Member vun enger Jugend-Gang sinn, déi mat deels uerge Gewalt-Doten a Verbindung bruecht ginn, koumen op Uerder vum Parquet op Dräibuer an d'UNISEC.

Weider Ermëttlungen ëm aner Strofdoten, bei deene virun allem mannerjäreg Persounen Affer waren, sinn am Gaang.

D'Police rifft dohier an deem Zesummenhang weider méiglech Affer op, sech bei der Police ze mellen, falls se sech nach net gemellt hunn.