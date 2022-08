Rieds geet vun enger Mark Kuch, déi exklusiv am Auchan verkaaft gëtt.

Et gëtt drop higewisen, dass wann esou e Partikel verschléckt ginn, et zu Erstéckung oder Verletzunge ka kommen.

Zu Lëtzebuerg gëtt et dëse Produit wéi gesot just am Auchan, sou dass d'Chaîne nach eemol rappelléiert, déi ënne genannte Produiten net ze consomméieren.

Nom



Barre Quatre-Quarts



Marque



AUCHAN



Unité



800 g



Code barre



325 456 088 6803



Date limite de consommation (DLC)



15/08/2022; 16/08/2022; 22/08/2022; 04/09/2022



Lot



B168; B167; B174; B187





Nom



Barre Quatre-Quarts



Marque



AUCHAN



Unité



500 g



Code barre



325 456 002 6452



Date limite de consommation (DLC)



16/08/2022; 28/08/2022



Lot



B168; B180





