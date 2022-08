Wéi d'Police e Samschdeg mellt, ginn Zeie gesicht wéinst engem Virfall op eise Stroossen vun e Méindeg 1. August tëscht 16.40 an 16.50 Auer.

Op der Streck B7 Angelduerf - Rond-point Fridhaff - N7 - Sortie Branebuerg - Branebuerg - Baastenduerf - Bleesbréck - hate sech béid Chaufferen eng reegelrecht Course-poursuite geliwwert. Wéi d'Police präziséiert koum et och zu e puer geféierleche Fuermanöver, bei deenen aner bis ewell nach onbekannten Automobilisten a Gefor bruecht goufen.

Bei béiden involvéierte Ween handelt et sech ëm e roude BMW 320 an e wäisse VW Golf GTI. Eventuell Zeien soll sech bei der Police vun Dikrech um (+352) 244 80 1000 oder per Email op police.diekirchvianden@police.etat.lu mellen.