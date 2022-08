Op Uerder vum Parquet huet d'Police op e puer Plazen am Land Alkoholkontrollen duerchgefouert. Vun am Ganzen 247 gestoppte Chaufferen haten der 8 gedronk.

Tëscht 22 an 2 Auer an der Nuecht op e Samschdeg stoung d'Police zu Giewel an der Haaptstrooss an och zu Stengefort d'Automobilisten unzehalen, och ouni Indice op en alkoholiséierten Zoustand. Vun den 143 Chaufferen, déi hu misse blosen, haten der 5 e positiivt Resultat. Et gouf 3 Procès-verbauxen an 2 Avertissement taxé.

Tëscht 22.45 an 01.30 Auer stoung eng weider Patrull op der N12 zu Ëlwen an op der N7 zu Wäiswampech. Hei goufen 104 Chaufferen ugehalen a kontrolléiert. an 3 Fäll war Alkohol am Spill. Déi concernéiert kruten e Protokoll an 2 Permise goufen nach op der Plaz agezunn.

Op anere Plazen am Land huet d'Police wéinst positiven Alkoholtester Fürerschäiner agezunn, dat zu Lenzweiler, Jonglënster, Ëlwen, Esch an an der Stad.

Kontroll och am Osten

E Freideg am Nomëtteg huet d'Police dann och nach e puer Verkéierskontrollen am Oste vum Land duerchgefouert. 69 Verstéiss goufen dobäi festgestallt. 56 Automobiliste waren ze séier ënnerwee, woubäi 2 Chauffere besonnesch presséiert waren an hire Schäin nach op der Plaz hu missen ofginn. Een anere Fuerer krut e Protokoll well hien ënnert dem Afloss vun Droge gefuer ass.