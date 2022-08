Les agents des brigades «Santé» et «Support» de l’Administration des douanes et accises ont procédé, sous la direction de l’inspection compétente (IOS − Inspection opérations sécuritaires) et ensemble avec les agents de la Direction de la santé − Division de la sécurité alimentaire, aux contrôles simultanés de trois magasins situés à trois endroits différents. À l’issue de ces contrôles, 130 kilogrammes de viande de différentes sortes, qui n’étaient pas conditionnés selon les règles d’hygiène, ont été saisis et détruits sur ordre du parquet du tribunal d‘arrondissement de Diekirch. Deux procès-verbaux ont été rédigés à l’encontre des propriétaires des magasins. Lebensmittelkontrolle Mitgeteilt von : Ministerium für Gesundheit / Zoll- und Verbrauchsteuerverwaltung Die Zollbeamten der Brigade „Santé“ Diekirch und der Brigade „Support“, unter Leitung der zuständigen Inspektion IOS (Inspection opérations sécuritaires), zusammen mit den Beamten der Abteilung Lebensmittelsicherheit der Gesundheitsbehörde (Direction de la santé − Division de la sécurité alimentaire) führten zeitgleich drei Kontrollen in drei verschiedenen Geschäften durch. Hierbei wurden in zwei Verkaufsläden insgesamt 130 kg Fleisch, welches in keiner Weise den vorgegebenen hygienischen Zuständen entsprach, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Diekirch beschlagnahmt. Die beschlagnahmte Ware wurde zerstört und es wurde Protokoll gegen die beiden Ladeninhaber errichtet.