Dat huet den Direkter vun der Santé, den Dokter Jean-Claude Schmit haut am RTL Interview confirméiert.

De Chiffer géif lues erop goen, mee net méi sou staark, wéi am Ufank. D'Altersmoyenne vun de betraffene Persounen géif tëscht 30 an 40 Joer leien an 99,1 Prozent si Männer. Den Dokter Jean-Claude Schmit erkläert, wéi ee sech am beschte schützt:

Den Dokter Jean-Claude Schmit iwwert d'Afepouken

Lëtzebuerg hätt den Impfstoff zwar nach net, hätt awer vun der EU versprach krut, datt en dës Woch nach soll ukommen.

D'Direktioun vun der Santé erënnert drun, dass ee sech soll schützen, fir d'Verbreede vum Virus ze bremsen. Dat andeems ee reegelméisseg d'Hänn wäscht an evitéiert, fir Bettwäsch oder Bueddicher mat infizéierte Persounen ze deelen an natierlech fir sech bei sexuellem Kontakt ze schützen.

