Den 9. August 2019 am fréien Owend ass en Tornado iwwer Péiteng a Käerjeng ewechgezunn an huet a verschiddene Stroosse massive Schued ugeriicht.

D'Uertschafte Péiteng, Rodange, Rolleng, Lénger a Käerjeng waren deemools uerg getraff, wéi de Stuerm vu Frankräich aus iwwer Lëtzebuerg gezunn ass, mat Wandvitessen tëscht 180 an 250 Stonnekilometer. Den Tornado huet eng Streck vu 14 Kilometer zeréckgeluecht.

Wéi duerch e Wonner koum et, trotz ganz héijem Materialschued vun iwwer 100 Milliounen Euro, net zu Doudesaffer. 19 Leit goufen deemools blesséiert. An der Schneis, wou de Stuerm duerchgezunn ass, war d'Zerstéierung enorm. 180 Gebaier goufe beschiedegt. Eng 100 Leit konnten net méi an hiren Haiser wunnen an hu missen noutlogéiert ginn.

D'Versécherungen hate mat engem Montant vun iwwer 100 Milliounen Euro gerechent. Um Enn sollte se mat der Aschätzung Recht behalen. Eng 3.000 Dossiere goufen am Zesummenhang mam Tornado eragereecht.

Historique: Tornadoen am Grand-Duché

2019 war net den éischten Tornado zu Lëtzebuerg. Den 3. Juni 1999 goufen d'Awunner zu Wolz an der Rue Aneschbaach vun engem Tornado iwwerrascht. Eng Rëtsch Haiser goufen dobäi schwéier beschiedegt. Um Camping Kaul goufen Zelter ewechgeblosen, Roulottë goufen duerch d'Loft geschleidert. Vill materielle Schued, awer keng Persoun gouf blesséiert. 9 Joer virdru war am Norde vum Land e weideren Tornado ënnerwee. Zu Schlënnermanescht an an der Ëmgéigend goufen eng Partie Bauerenhäff an Eefamilljenhaiser zum Deel schwéier beschiedegt. Eng 100 Beem goufen aus dem Buedem erausgerappt. Och hei ass kengem eppes geschitt.