B Medical huet hire Siège zu Housen an ass ee vun de Leaderen um Marché vun den héichspezialiséierte Frigoen, déi am medezinesche Beräich agesat ginn.

Virun allem wärend der Corona-Pandemie waren déi sougenannten Ultra-Low Freezere vu B Medical weltwäit gefrot, grad ewéi hir Transport-Frigoen. Heiranner kann een z.B. verschidde Vaccine stockéieren, Blutt-Plasma oder mënschlech Zellen.

Wärend der Pandemie gouf d'Produktioun zu Housen dann och däitlech eropgeschrauft an et gouf zousätzlecht Personal agestallt.

An de leschten 12 Méint, gekuckt op den 30. Juni 2022, huet B Medical e Revenu vun 109 Milliounen Euro generéiert.

Elo ass et dann d'Nouvelle, dass d'Firma "Azenta Life Sciences" en Accord fonnt huet, fir d'Firma B Medical Systems s.à.r.l. ze iwwerhuelen. Fir d'Reprise ass an enger éischter Phas e Montant vu 410 Milliounen Euro fälleg. An Zukunft kéinten do awer nach weider 50 Milliounen Euro dobäikommen. Am Oktober soll den Deal ofgeschloss sinn.