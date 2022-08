Op der Nacherstrooss beispillsweis huet e Feld gebrannt.

Dat selwecht war de Fall tëschent Heischent an dem Heischtergronn. Zu Schëffleng am Val den Aulnes gouf et e Vegetatiouns-Brand. Zu Mäertert, Diddeleng an Ëlwen hunn all Kéier Containere gebrannt. Dann notéiert de CGDIS nach en Accident tëscht Fëschbech an Ischpelt. Géint 14 Auer ass do en Auto bäigaangen. Zwee Leit goufe verwonnt.