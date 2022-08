Wéi et aus dem Horesca heescht, schreiwen d'Hotelieren am Süden am Kulturjoer gutt Zuelen. E puer Kritikpunkte bleiwen awer trotzdeem.

Et geet drëms, d'Kultur engem breede Publikum zougänglech ze maachen, mä Kultur-Haaptstad ze sinn, heescht och eng Vitrinn no bausse sinn. E Magnéit, dee Leit aus ganz Europa an d'Regioun zitt. Bei deenen zwou leschten Editiounen, 1995 an 2007, huet dat och gutt geklappt. Esch steet do scho méi an der Kritik, och an der internationaler Press. Wéi huet d'Kultur-Joer sech da bis elo op d'Hotelsbranche ausgewierkt?

D'Violan Tarrach huet en Hotel um Escher Gaalgebierg. Zanter dem Lancement vum Kulturjoer Esch2022 sinn d'Reservatiounen eropgaangen a vill Leit informéiere sech och bei hir iwwert d'Event, seet d'Hotelière.

Déi meescht Clienten hätt een, wa grouss Concerten um Belval sinn, seet d'Violan Tarrach. Wann eng bekannte Band optrëtt, sinn d'Zëmmere scho Wochen am Viraus ausgebucht. Allgemeng wieren 2022 d'Iwwernuechtungen am Süde geklommen, konstatéiert d'Horesca.

De François Koepp, Generalsekretär vun der Horesca: "Also am Süde ganz kloer. Do gesi mir, dass eng Retombée op d'Hotelieren do ass. Mir gesinn, dass do effektiv d'Betriber gutt besat sinn, datt déi do gutt Zuele schreiwen. Dat erfreet eis terribel. Wa mir elo am Zentrum e bëssen de Constat maachen, dann hu mir do keng genee Zuelen, well et gëtt jo net erhuewen: Kommt dir op Lëtzebuerg, fir elo effektiv op Esch2022 ze goen oder sidd dir hei fir de Loisirs oder sidd dir hei fir de Business, dat gesi mir e bëssen. Mä selwer héiere mir do awer, dass d'Retombée net esou grouss ass."

D'Organisateuren hate sech jo bewosst fir d'Kulturhaaptstad Esch decidéiert, esou d'Directrice vun Esch2022 en Dënschdeg de Moie bei de Kolleegen um Radio.

Bei der Horesca kann een d'Grënn gutt novollzéien, datt de Choix dës Kéier op Esch an déi aner Südgemenge gefall ass. Tatsaach ass awer och, datt esou ee Konzept manner Touristen ulackelt.

De François Koepp, Generalsekretär vun der Horesca:"Villäicht läit et och einfach drun, dass awer effektiv d'Leit ëmmer méi d'Tendenz hunn, fir an eng Haaptstad ze goen a sech vun do aus ze verdeelen a Saachen ze maachen an datt dat hei net de Fall war. Mä de Wëlle war jo do, fir effektiv de Süden an de Virdergrond ze setzen. Mir stelle fest, an dat ass jo och e bëssen dat, eng Kulturhaaptstad soll jo och eng international Clientèle uschwätzen. Dat schéngt hei, an deem dote Fall, awer net geklappt ze hunn."

Eng weider Kritik vun der Horesca concernéiert de Programm vun Esch2022. Et géing dem Evenement e richtegen Highlight feelen, deen d'Leit unzitt an deen de Visiteuren an Erënnerung bleift.