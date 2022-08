Den 112 mellt 3 Blesséierter op eise Stroossen. Zwee Gefierer hu sech jeeweils iwwerschloen, 1 weideren Automobilist ass mat sengem Won an e Bam gerannt.

Kuerz virun 19 Auer en Dënschdeg huet sech en Automobilist um CR106 tëscht Monnerech a Lampech mat sengem Gefier iwwerschloen a gouf dobäi blesséiert. De Samu vun Esch-Uelzecht an d'Rettungsdéngschter vu Suessem-Déifferdeng, Monnerech an Esch waren op der Plaz.

Zu Wolz an der Rue du Dix Septembre war en Auto géint 19.50 Auer op d'Kopp gaangen. Och hei gouf et ee Blesséierten, dee vun de Secouriste vu Wolz versuergt gouf.

E weidere Blesséierte gouf et géint 00.19 Auer wéi en Auto um CR123 tëscht Steesel a Bäreldeng an e Bam gerannt war. Am Asaz waren d'Ambulanz an d'Pompjeeë vu Mamer a Steesel.

Dräi Persoune kruten iwwerdeems e Fuerverbuet, well se sech alkoholiséiert hannert d'Steier gesat haten. Dat war an der Stad an zu Keel de Fall.

Bränn uechtert Land

Zu Bettel an zu Mäertert stoung jeeweils Vegetatioun a Brand, konnt awer vun de Pompjeeë vun Tandel a Gréiwemaacher-Mäertert geläscht ginn. Zu Bartreng hat et an enger Poubelle gebrannt, zu Beetebuerg an engem Gaardenhaischen an zu Ëlwen gouf et e Feier an enger Brak. Bei de Bränn goufe keng Persoune blesséiert.