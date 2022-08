Den Adnan Esmaiel ass Dokter. Exerzéieren däerf hien hei am Land awer net. Dat, well hie säin Ofschloss an engem Drëttstaat gemaach huet.

Et ass e laange Parcours, deen den Adnan Esmaiel hannert sech huet. Zanter Enn 2015 lieft hie mat senger Famill hei am Land. Schaffen als Dokter konnt hie bis ewell awer nach net, trotz der Erfarung, déi hie schonn a Syrien gesammelt huet.

Den Adnan Esmaiel hat alles, wat hie sech gewënscht huet a sengem Heemechtsland. 2010 huet hien eng grouss Party organiséiert, fir säin Ofschloss als Generalist ze feieren. Dësen hat hien an der Ukrain gemaach. "Ech hat vill Dreem an Hoffnung. Ech war deen éischten Dokter a menger Regioun", seet hien net ouni Stolz. Grad wollt hie seng Spezialisatioun als Gynekolog ufänken. Dunn ass awer de Krich a Syrien ausgebrach. Mat aneren Dokteren huet hien e Feldhospiz ageriicht, wou si an där Zäit ënner anerem Krichsaffer gehollef hunn.

Den 21. August 2013 huet dunn awer nees eng Kéier villes a sengem Liewen op d'Kopp gehäit. D'Gëftgasattack zu Ghouta, engem Viruert vun Damaskus, huet honnerte Victime gefuerdert. Vill vun den Affer goufen an der Klinik vum Adnan Esmaiel behandelt, wat déi noosten an der Géigend war.

Kuerz drop ass hien ënner anerem vun der franséischer Ambassade kontaktéiert ginn a vu Journaliste ronderëm d'Welt. All hu se Preuvë gefrot. Vun Hoer, Blutt a Videoen, fir erauszefannen, wat deen Dag a Syrien geschitt ass. Den Dokter huet dat gemaach a Syrien a Richtung Tierkei verlooss. Vun do u war hien e Refugié. An der Tierkei huet hien 2 Joer als Volontaire geschafft, ier hien iwwer Ëmweeër 2015 op Lëtzebuerg komm ass.

"Mäin gréissten Dram ass, nees kënnen am medezinesche Beräich ze schaffen", seet den Adnan Esmaiel. Fir dass dëst geléngt, muss awer säin Diplom aus der Ukrain hei am Land unerkannt ginn. Et ass e laange Wee, dee Refugiéen dofir mussen hannert sech bréngen, weess de Marc Piron, vun der Association de soutien aux travailleurs immigrés (ASTI): "Déi administrativ Obstakele sinn extrem héich. D'Unerkennung vun Diplomer aus Drëttstaate kann dacks just an engem anere Land gemaach ginn. Wien awer hei am Land eng international Protektioun huet, dierf net sou einfach an en anert Land wunne goen". Dowéinst muss e Refugié an esou engem Fall fir d'éischt emol Lëtzebuerger ginn. Eng Konditioun dofir ass, 5 Joer am Land ze wunnen an eben d'Sproochentester ze packen.

Unerkennung vun Diplom aus Drëttstaat / Rep. Diana Hoffmann

Lëtzebuerger ass den Adnan Esmaiel antëscht. Seng Coursë fir d'Unerkennung vu sengem Diplom huet hien zu Wien ofgeschloss. Wéinst Covid hat dat sech an d'Längt gezunn. Doktere mat esou engem laangem Otem géingen awer gebraucht ginn, bestätegt den Dr Romain Schockmel, medezineschen Direkter vum CHEM zu Esch. "Et gëtt eng Penurie vun Dokteren hei am Land. Besonnesch Spezialisten. Et muss ee sech froen, ob Lëtzebuerg attraktiv fir déi Leit ass oder net", sou den Dokter. Wou een awer keng Zougeständnesser géing maachen, wieren d'Krittären, déi ee misst erfëllen, fir hei am Land kënnen als Dokter ze schaffen. A villen Hisiichte wäert een awer nach kënnen hëllefen, Brécken ze iwwerwannen, sou de Romain Schockmel. De Marc Piron ass der Meenung, et misst een eventuell méi wäit denken. An anere Länner kéinten Dokteren, déi un der Unerkennung vun hirem Diplom schaffen, an där Zäit och bei engem Dokter, deen den Droit d'exercer huet, schaffen.

Den Dokter aus Syrien ass elo, trotz allen Hürden, kuerz viru sengem éischten Etappenzil: Generalist ze sinn. Am Hierscht soll hien d'Autorisatioun vum Gesondheetsministère kréien, fir kënnen ze schaffen. Ma him dréit awer elo en Echec. Wéinst Renovatiounen huet seng Famill missen aus hirem Haus eraus. Do huet hie mat senger Fra an 3 Kanner jorelaang gelieft. Datt hien eraus misst, wousst hien. Ouni Aarbecht huet hien awer keng Chance, um Privatmarché eppes ze fannen. Mat Hëllef vun der Gemeng gouf d'Famill elo 2 weider Wochen an engem Hotel ënnerbruecht. De 15. August musse si awer do eraus. D'Käschte kënne si net droen. Wou d'Famill dono ënnerkënnt, weess si net. Den Dokter hofft op eng lescht kleng Hëllef, bis hien en onbefriste Kontrakt huet, a selwer e Loyer ka bezuelen.