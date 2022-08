Den nationale Wiederdéngscht huet fir e Mëttwochmëtteg en "Avis de chaleur" fir de Süden an den Zentrum vum Land erausginn. Dobäi kënnt eng Ozon-Warnung.

Et ass waarm dobaussen a bis de Weekend ass och weiderhi kee Reen en vue. Den nationale Wiederdéngscht huet fir e Mëttwoch de Mëtteg en "Avis de chaleur" erausginn. Betraff ass de Süde vu Lëtzebuerg, grad wéi den Zentrum vum Land.

Ausserdeem gëtt et eng Ozon-Warnung. Et ass dovunner auszegoen, dass de Seuil vun 160 Mikrogramm pro Kubikmeter Loft dierft iwwerschratt ginn. Eeler Leit, Kanner, oder Mënsche mat gesondheetleche Problemer solle sech am beschten net dobaussen ophalen, a wann, dann nëmme kuerz an net an der praller Sonn. Leit, déi Problemer mat den Otem-Weeër hunn, solle souguer nomëttes, wann d'Ozon-Konzentratioun a der Loft am stäerksten ass, d'Fënstere vun hirer Wunneng zouloossen an eréischt owes lëften.

Wéi ass d'Loftqualitéit?