D'Leit fléien nees méi an d'Vakanz. Et wier ee just nach 10 Prozent vum Niveau vun 2019 ewech, sou de Luxair-Generaldirekter Gilles Feith am RTL-Interview.

2022 goufen et bis ewell 1 Millioun Passagéier, wann een d'Fluchgesellschaft a Luxair-Tours zesumme kuckt. D'Fligere wiere voll. D'Präisdeierecht hätt een net komplett un d'Cliente weider ginn, och well vill Leit laang am Viraus gebucht haten.

D'Situatioun op villen europäesche Fluchhäfe wier katastrophal. Um Findel wier d'Situatioun ënner Kontroll, mä net einfach, sou de Gilles Feith.

D'Destinatioune wieren ënnerschiddlech vun der Präisdeierecht impaktéiert an op ville Plaze wieren d'Hoteller däitlech méi deier ginn. Dofir hätten d'Cliente sech zum Deel vun de klasseschen Destinatiounen ewech gedréit.

D'Leit hätten am Géigenzuch zum Beispill d'Tierkei an Ägypten nei entdeckt an och de Cap Vert géing elo de Summer iwwer gutt lafen. Wat déi ënnerschiddlech Reegelen a punkto Maskeflicht ugeet, bedauert de Gilles Feith, datt et nach ëmmer keng uniform europäesch Moossname gëtt.

