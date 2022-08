De Verwaltungsrot huet sech den 19. Juli fir de Manuel Tonnar op deem Posten decidéiert. Hie fänkt den 1. September a senger neier Funktioun un.

De Manuel Tonnar gëtt neie Generaldirekter vu LuxDev, der Lëtzebuerger Agence fir Kooperatioun an Developpement.

Hien iwwerhëlt domadder d'Successioun vum Gaston Schwartz, deen 30 Joer op dem Poste war, an elo a Pensioun geet. Hien ass Ekonomist an huet en MBA am Management vun internationalen Affären.