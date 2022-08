Och fir en Donneschdeg de Mëtteg huet den nationale Wiederdéngscht en "Avis de chaleur" fir de Süden an den Zentrum vum Land erausginn.

Den dréchenen a waarme Summer geet weider. An iwwerhaapt riskéiert d'Joer 2022 e Rekordjoer ze ginn, virun allem wat d'Dréchent ugeet.

D'Niveaue vun de Flëss a Baachen am Land wieren aktuell schonn extrem niddreg. Dat haaptsächlech am Norde vum Land.

Vun der Waasserverwaltung heescht et, dass d'Drénkwaasser-Versuergung zwar nach garantéiert wier, mä plazeweis géif et awer scho kritesch ginn. Dofir ass et och den Appell, am privaten op onnëtzt Waasser-Verbëtzen ze verzichten, an och net de Wuess ze nätzen oder den Auto ze wäschen.