Well de Grippevirus, änlech wéi de Coronavirus, vill mutéiert, muss all Joer nees en neien Impfstoff entwéckelt ginn.

Maskeflicht, Distanz an Aschränkunge bei Evenementer - déi lescht 2 Joer haten och aner Krankheeten, déi iwwert d'Otemweeër iwwerdroe ginn, et duerch d'Corona-Mesurë méi schwéier, sech ze verbreeden. Dat kéint dësen Hierscht och en Impakt dorop hunn, wéi krank ee gëtt - dofir gëtt recommandéiert, sech notamment géint d'Gripp impfen ze loossen.

Grippe-Impfung / Reportage vum Fanny Kinsch

Den däitsche Virolog Bodo Plachter vum Virologie-Institut op der Universitéitsmedezin zu Mainz sot rezent an engem Interview, datt den Influenzavirus an aner Krankheetserreeger dëst Joer eventuell nach méi hefteg zréckkommen. Deen Trend hätt een zum Deel och schonn observéiert, seet de Jean-Claude Schmit, Direkter vun der Santé.

"Mir haten eng ganz Rei Infektioune vu banale Viren elo iwwert déi lescht Wochen a Méint. D'Leit sinn e bësse méi empfindlech do, fir sou Infektiounen ze maachen, an et ass kloer, datt do, wéi an der Vergaangenheet iwwregens och, recommandéiert gëtt ze impfen, ganz kloer déi vulnerabel Persounen."

Dat wiere bei der Gripp ongeféier déi selwecht Gruppen, wéi beim Coronavirus. D'Grippen-Impfung an d'Covid-Impfung missten och net zu verschiddenen Zäitpunkte gemaach ginn, esou de Jean-Claude Schmit.



"Et kann een déi 2 Impfungen entweder parallel maachen, also ganz kuerz hannertenee respektiv souguer dee selwechten Dag, dat ass absolut kee Problem. Et solle ganz kloer Leit iwwer 65 Joer sech impfe loossen, mee awer och jonk Leit kënne sech ouni Weideres impfe loossen. Mir gesinn dat all Joer, et si vill jonk Leit, déi sech och wëllen impfe loossen."



Well de Grippevirus, änlech wéi de Coronavirus, vill mutéiert, muss all Joer nees en neien Impfstoff entwéckelt ginn. De Gesondheetsministère recommandéiert d'Grippeimpfung vun ugangs Oktober un.