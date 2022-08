Wéi d'Liewensmëttelsécherheet matdeelt, gëtt de Produit "Edamer Wurscht BBQ X3" vun der Marque "Hausgemacht Cactus" zeréckgeruff.

Verkaaft gouf de Produit mat dem Halbarkeetsdatum vum 26.08.2022 am Cactus. Wien d'd'Edamer-Wurscht Doheem huet, soll se net iessen - et kéinte sech Friemkierper dra verstoppen. Wa Friemkierper giess ginn, kann ee sech doru verschlécken oder intern Blessure kréien. Vum Réckruff ass den Dräier-Pak mat der Lot-Nummer 303.22 betraff. An de Cactus- Supermarchéë sinn d'Wurschte schonn aus de Rayone geholl ginn.

Weider Informatioune fannt Dir um Site vun der Liewensmëttelsécherheet.