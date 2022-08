Vun de ronn 45 Milliounen Ukrainer hunn zanter dem Ufank vum Krich iwwer 10 Milliounen hir Heemescht musse verloossen.

Dat schätzt d'UN-Flüchltingskommissariat. Aktuellen Informatiounen no sinn et der den Ament ëm 4.300 zu Lëtzebuerg, déi en temporäre Schutzstatut hunn.

ONA-Strukture fir Refugiéeën / Reportage Diana Hoffmann

Vun dëse 4.300 Ukrainer wunnen 1.072 an enger vun de 17 Strukture vum Office National d’Acceuil (ONA). Dat sinn der 168 manner wéi nach Mëtt Juli. Déi aner, iwwer 3.000 Refugiéeën aus der Ukrain, sinn entweder bei Privatleit ënnerkomm, oder hunn d'Land schonn nees verlooss. Wéi den LSAP-Ausseminister Jean Asselborn Mëtt Juli matgedeelt huet, waren deen Ament, nieft den ukrainesche Flüchtlingen 937 Mënsche mat internationalem Schutzstatut hei am Land. Vill dovunner aus Syrien oder Afghanistan.



Ëmmer manner Refugiéë koumen des Lescht awer nach aus der Ukrain zu Lëtzebuerg un. Am Juli waren et net emol 10 pro Woch. An der Structure de primo-acceuil um Kierchbierg, wou Refugiéeën déi nei ukommen, hikommen, sinn eng 100 vun de 500 Better beluecht. Awer och Refugiéeën, déi bei Privatleit gewunnt hunn, an net méi do konnte bleiwen, ginn hei provisoresch logéiert. Bal en Drëttel vun de Ronn 450 Better sinn an de 4 Structures d'hébergement d'Urgence beluecht. Dës Leit waarden op eng Decisioun vun der Direction de l’immigration oder op hire Relogement.



Den ONA huet 12 Strukturen, wou d’Refugiéeë méi laangfristeg kënne wunnen. An dëse sinn aktuell 826 Better beluecht, sou den Ausseminister Jean Asselborn an der Äntwert op eng Ufro vun RTL. Och de Bâtiment T um Kierchbierg, dee rezent opgaangen ass, ass eng vun dëse Strukturen. Hei ginn et den Ament 156 Better, vun deene just nach eng 30 fräi sinn. Bis Enn vum Mount solle weider Aarbechten ofgeschloss sinn, sou datt da Plaz fir bal 700 Refugiéë wäert sinn.



Plaz fir weider 500 Refugiéeë soll et dann an enger Hall d'Urgence zu Conter ginn. De Regierungsrot huet hei säin Accord ginn an d'Aarbechte wäerten an den nächste Wochen ufänken.



Virun engem Mount hat den Ausseminister matgedeelt, datt d'Strukture fir Refugiéeën zu 96 Prozent voll wieren. 3.832 Mënsche mat 82 verschiddenen Nationalitéite waren an dësen ënnerbruecht. Den ONA eleng huet 2010 Better vun deenen, wéi gesot, 1.072 beluecht sinn.