Mécht et Sënn, e Gesetz ze maachen, wat evitéiert, datt Auslänner aus Drëttstaate kënnen hei am Land Wunnenge kafen, fir ze spekuléieren?

Lex Koller-Gesetz zu Lëtzebuerg / Rep. Diana Hoffmann

Ob dat schonn analyséiert gouf, wollt den DP-Deputéierten André Bauler an enger parlamentarescher Fro un déi Gréng Justizministesch Sam Tanson wëssen. Méi genee geet et ëm d'Ëmsetzung vun engem Gesetz, wéi et et schonn an der Schwäiz gëtt. Déi informell Bezeechnung vun dësem ass Lex Koller. Dëst verhënnert, datt Investisseuren aus Drëttstaate wéi China oder Russland, déi net an der Schwäiz wunnen, Wunnengen opkafen. Doduerch ginn d'Präisser um Marché weider ugedriwwen. Änlech Gesetzer gëtt et a ville Groussstied wéi zu London oder Vancouver. D'Äntwert vun der grénger Justizministesch op d'Fro vum Deputéierte war kuerz a knapp. A 4 Zeile gëtt sënngeméiss erkläert, datt keng Etüd dozou gemaach gi wier.



De President vun der Chambre Immobilière de Jean-Paul Scheuren seet, de Problem wier awer schonn zu Lëtzebuerg analyséiert ginn. De fréieren DP-Finanzminister Pierre Gramegna hätt Chifferen dozou presentéiert, an et hätt ee festgehalen, datt eigentlech ganz wéineg Auslänner aus Drëttstaaten e Logement hei am Land kaf hätten. "D'Fro vun enger Lex Koller ass e bëssi wéi d'Loch Ness", seet de Jean-Paul Scheuren. Se taucht ëmmer nees op.

Den LSAP-Politiker Max Leners, dee scho viru Joren d'Diskussioun ëm eng Lex Koller ugestouss huet, ass awer der Meenung, datt all Logement géing zielen, egal wéi vill et der wieren. "All Wunneng ass eng ze vill. Mat de Präisser, déi mer hunn, ass et schued, wa Wunnengen eidel stinn oder wa se just genotzt gi fir reng Geldvermeerung, amplaz datt kënne Leit fir en abordabele Präis dra wunnen", sou de Max Leners.



Wann et e Problem vun eidel stoende Wunnenge gëtt, da wier dee vu Residente provozéiert, sou de Jean-Paul Scheuren. Déi reell Léisung, fir géint d’Wunnengsnout virzegoen, léich awer doranner abordabel Locatiounswunnengen ze bauen. Hei wier einfach net genuch gemaach ginn bis elo. Et hätt een e Monopol fir de Staat geschaf, de Grond dofir wéisst hien awer net.



De Max Leners ënnersträich, datt een duerch eng Lex Koller awer och géing eng aner Offere kreéieren. Schliisslech géing ee jo gesinn, wat dacks d’Projeten zu Lëtzebuerg wieren. "Et sinn all déi Penthaiser uewen um leschte Stack. Déi fir 1,9 an 2,5 Millioune verkaaft ginn. Do freet ee sech, fir wien déi gebaut ginn. Wann een eng Lex Koller hätt, da géing ee villäicht och anescht bauen", seet de Max Leners.



Datt eng aktuell Etüd gemaach gëtt, dorunner sinn déi zwee interesséiert. Fir datt een endlech mat Sécherheet wéisst, vu wat ee géing schwätzen. De Max Leners bedauert, datt am August hei am Land keng Politik géing gemaach ginn. Och beim grénge Logementsminister Henri Kox huet RTL nogefrot, wat ee vun enger Lex Koller géing halen. Eng Äntwert gouf et net, just de Verweis op d'Äntwert vun der Justizministesch: Et hätt een net analyséiert, ob eng Lex Koller kann hei am Land ëmgesat ginn.

Op d'Nofro, ob et Chiffere ginn, doriwwer wéi vill Investisseuren aus Drëttstaate Wunnengen hei am Land kaaft hunn, verweist de Logementsministère op de Finanzministère.