Wéi d'Police matdeelt, gouf eng Fra en Donneschdeg géint 12.30 Auer zu Esch verfollegt an dunn iwwerfall.

D'Fra war ze Fouss um Heemwee no engem Passage an engem Liewensmëttelbuttek, wéi si bemierkt huet, dass en onbekannte Mann si verfollegt. Un der Kräizung vun der Cité Salvador Allende an der Rue J.P. Michels huet den Onbekannten der Fra dunn d'Posch forztgerappt an huet sech domat ewech gemaach.

D'Affer gouf beim Iwwerfall net blesséiert. Eng Sichaktioun hat kee Succès.

Beim Täter handelt et sech ëm e Mann mat engem hellen Teint, ongeféier 1,70 Meter grouss a vun normaler Statur. Hien hat eng brong Jackette an eng blo Jeansbox un.

All Informatioun ass fir d'Police vun Esch um (+352) 244 50 1000 oder per E-Mail op police.esch@police.etat.lu.