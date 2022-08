Comme prévu dans le contrat européen d’acquisition commune, 1.400 doses de vaccin viennent d’être livrées au Luxembourg. Ces vaccins ont été commandés via HERA, l’agence européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire. La commissaire européenne de la Santé, Stella Kyriakides, souligne l’efficacité de la réponse européenne: «Depuis que les premiers cas de variole du singe ont été identifiés sur le territoire de l’UE en mai, la Commission a coordonné une réponse unie et décisive pour nos États membres et nos citoyens. Au total, plus de 160.000 doses ont été achetées pour les États membres et sont livrées dans toute l'UE. Pour la première fois, notre Autorité européenne de préparation et de réaction aux urgences sanitaires (HERA) a utilisé des fonds de l'UE pour acheter ces vaccins afin qu'ils parviennent le plus rapidement possible aux États membres et aux citoyens. La livraison de 1.400 doses au Luxembourg aujourd'hui est une étape importante de la réponse nationale de santé publique. Nous apportons également un soutien vital aux États membres en matière de surveillance, de communication de données, de stratégies de vaccination et d'informations claires pour nos citoyens. Il s'agit là d'un exemple concret de la force de l'Union européenne de la santé que nous construisons : avoir la capacité d'agir rapidement au niveau de l'UE pour protéger nos citoyens contre les menaces pour la santé.» Paulette Lenert, ministre de la Santé, salue également la bonne coopération au niveau européen: «La pandémie à COVID-19 nous a beaucoup appris sur la gestion de crises sanitaires. Nous pouvons maintenant mettre ces nouvelles connaissances à l’épreuve pour contrer la variole du singe en Europe. Je remercie la Commission européenne de ses efforts afin de fournir des vaccins à ses États membres et d’ainsi contribuer à protéger la santé de ses citoyens.» Lancement de la vaccination sur rendez-vous au Service national des maladies infectieuses à partir du 16 août 2022 À partir du mardi 16 août, il sera possible de se faire vacciner contre la variole au Service national des maladies infectieuses, localisé au Centre hospitalier de Luxembourg (CHL) et ceci uniquement sur rendez-vous. Toute personne, qui répond aux critères de vaccination définis par le Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI) et qui est soit: couverte par la sécurité sociale luxembourgeoise,

ou a sa résidence principale au Luxembourg,

ou a la nationalité luxembourgeoise, pourra prendre rendez-vous pour la vaccination. À noter que la vaccination n'est autorisée que pour les adultes âgés de 18 ans et plus. Comment prendre rendez-vous? Les personnes répondant aux critères pourront prendre rendez-vous auprès du Service national des maladies infectieuses au CHL. Les rendez-vous peuvent être convenus du lundi au vendredi (hors jours fériés), de 8 à 17 heures, exclusivement au numéro de téléphone suivant: (+352) 4411-3129. Les rendez-vous peuvent être pris à partir du 16 août 2022. Qui peut se faire vacciner? Les données épidémiologiques collectées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’European Center for Disease Prevention and Control (ECDC)[1] indiquent que le virus se propage actuellement quasi exclusivement parmi des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, souvent dans le cadre de relations sans partenaire fixe ou lors de relations hors du couple. Il y a donc lieu de vacciner en priorité les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et plusieurs partenaires différents au cours des derniers mois pour les protéger et limiter la propagation épidémique vers d’autres groupes de personnes. Suivant les recommandations du CSMI, la vaccination contre la variole du singe pourra être effectuée au Luxembourg: En prévention de l’infection: aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes avec des partenaires sexuels multiples,

aux personnes transsexuelles avec des partenaires sexuels multiples,

aux travailleurs du sexe. Après exposition au virus: Toute personne ayant été exposée au virus de la variole du singe est priée de contacter l’Inspection sanitaire au numéro: (+352) 247-85650. Le schéma vaccinal La primovaccination nécessite deux doses à 28 jours d’intervalles et une troisième dose chez une personne immunodéprimée. Un délai minimal de 28 jours au moins entre les 2 doses de vaccin est important pour garantir une efficacité élevée du vaccin. En cas de questions par rapport à la vaccination ou par rapport à la variole du singe, les personnes peuvent appeler la Helpline Santé au numéro de téléphone (+352) 247-65533. Plus d'informations sur www.variole-singe.lu. ll n’est pas acceptable de stigmatiser quelqu’un en raison d’une maladie. Tout le monde est susceptible de contracter ou transmettre la variole du singe, quelle que soit son orientation sexuelle. Le risque de contamination augmente avec le nombre de partenaire sexuels. [1] https://worldhealthorg.shinyapps.io/mpx_global/