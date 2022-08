Direkt 4 Persoune goufe verwonnt, wéi géint 12.35 Auer tëscht dem Stafelter an dem Waldhaff 2 Gefierer anenee gerannt sinn.

Op der Plaz ware Pompjeeën an Ambulanze vu Jonglënster, Nidderaanwen an aus der Stad.

Kuerz virun 11 Auer ass tëscht Haassel an Duelem e Motocyclist gefall. De Stater Samu huet mussen an den Asaz, grad ewéi d'Stater Pompjeeën an Ambulanz, an d'Pompjeeë vun Duelem. Eng Persoun gouf verwonnt.

Kuerz no 16 Auer ass zu Veianen an der Route de Bettel e Kand vun engem Moto ugestouss ginn. 2 Persoune goufe verwonnt. Och hei gouf de Samu op d'Plaz geruff. Donieft waren nach d'Pompjeeë vu Veianen an der Nordstad am Asaz, an d'Ambulanz Nordstad.

Da mellt de CGDIS nach eng Partie Bränn. Bei Bäerdref an zu Kielen hu Felder gebrannt. Zu Walfer an der Rue de la Gare hate Palette Feier gefaangen an zu Diddeleng an der Rue Norbert Metz huet e Moto gebrannt.