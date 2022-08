Am Produit "La Biscotte (96% de céréale) ass "Sesam" mat dra verschafft, wat awer net op der Lëscht vun de verschaffte Produite steet.

De Produit gouf am Auchan verkaf, méiglecherweis och nach op anere Plazen. Betraff sinn d'300 Gramm Packunge mat engem Mindesthaltbarkeetsdatum bis den 31/12/2022.

Offiziellt Schreiwes

Communiqué de presse

Avertissement allergène : La Biscotte (96% de céréale) de la marque LU-HEUDEBERT - Présence de l'allergène « sésame » non mentionné dans la liste des ingrédients sur l'emballage

Le produit suivant fait l'objet d'un rappel :

Nom La Biscotte (96% de céréale)

Marque LU-HEUDEBERT

Unité 300 g

Code barre 7622210416629

Date de durabilité minimale (DDM)

31/12/2022

Lot OGV0522453

Danger: Présence de l'allergène « sésame » non mentionné dans la liste des ingrédients sur l'emballage.

L'allergie alimentaire est une réaction anormale à une substance (appelée allergène) contenue dans un aliment. Suite à l'ingestion de cette substance, les personnes sensibles peuvent présenter des symptômes cliniques variés (p. ex : affections cutanées, oculaires, problèmes digestifs et respiratoires). Les personnes qui ne sont pas allergiques ou intolérantes au SESAME ne sont pas concernées par le rappel et peuvent consommer le produit sans restriction.

Vente au Luxembourg par: Auchan

Une vente par d'autres exploitants ne peut être exclue.

Source d'information : Notification de rappel Auchan

Communiqué par : Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire.