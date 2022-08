Am Lokale mellt de CGDIS en Accident e Freideg den Owend kuerz no 19 Auer an der Rue du Parc zu Mënsbech.

En Auto an e Motocyclist sinn hei net laanschtenee komm, woubäi eng Persoun blesséiert gouf. An an der Nuecht vun e Freideg op e Samschdeg ass géint 4.45 Auer en Auto op der Streck tëscht Dippech a Bartreng an e Bam gerannt. Och hei gouf et ee Blesséierten.