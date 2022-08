Wéi de CGDIS mellt, ass kuerz viru 16 Auer um CR134 tëscht Betzder an Ouljen e Motocyclist mat senger Maschinn gefall a gouf verwonnt.

Am Asaz waren d'Pompjeeë vu Mensder an Nidderaanwen, grad ewéi d'Ambulanz vu Mäertert.

Da gouf et och nach 3 Bränn, bei deenen et beim Materialschued bliwwen ass, dat zu Konsdref, zu Wanseler an tëscht Monnerech a Lampech.