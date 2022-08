Nieft engem weideren Accident e Sonndeg de Moie fréi mellt de CGDIS och nach e puer Bränn.

Am Lokale mellt de CGDIS en Accident e Samschdeg den Owend géint 20.30 Auer op der Streck tëscht Duelem a Fëlschdref. Hei sinn en Auto an e Motocyclist net laanschtenee komm. Zwou Persoune goufen derbäi blesséiert.

Géint 3.30 Auer e Sonndeg de Moien ass tëscht Berbuerg a Wecker en Auto an e Bam gerannt. Heibäi gouf eng Persoun verwonnt.

E Samschdeg den Owend hat dann nach zu Wëntger een Tracteur mat senger Remorque Feier gefaangen. Hei ass et beim Materialschued bliwwen. An an der Stad hat e Blummebac gebrannt. Eng Persoun gouf blesséiert.