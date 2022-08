Der Etüd vu Lensa no hätte just nach Japan a Südkorea besser Konditiounen.

Etüd iwwert de Pappecongé / Reportage Diana Hoffmann

Lëtzebuerg ass op der drëtter Plaz weltwäit, wann et ëm de Congé vu Pappe geet, fir sech ëm hiren Nowuess ze këmmeren. Dat geet aus enger Etüd ervir, déi vun der US-amerikanescher Job-Sichmaschinn Lensa verëffentlech gouf. Besser Konditiounen an deem Sënn hätte Pappe just a Japan an a Südkorea heescht et.

Pappen hunn no der Gebuert vun hirem Nowuess hei am Land e Recht op 7 Méint Congé. A Südkorea ass dëst iwwer ee Joer an a Japan genau ee Joer. Wat Japan awer zum Spëtzereider an der Etüd mécht, ass datt bannt bal 8 Méint de volle Loun weider ausbezuelt gëtt. Hei am Land ass dat fir Pappe wärend eppes iwwer 5 Méint de Fall. No Lëtzebuerg kommen am Ranking Norwegen, Island a Portugal.

A Portugal hu Pappen e Recht op 5 an en hallwe Mount Congé. Just bannt 3 Méint kréie si de volle Loun. Ma de Salaire, dee si an dëser Period am Schnëtt kréien, läit bei 56 Prozent. Wougéint den duerchschnëttleche Salaire an dëser Period hei am Land fir Pappe bei bal 76 Prozent läit. D'DP-Familljeministesch Corinne Cahen seet op RTL-Nofro, et wier ee frou doriwwer, datt dës Offer fir d'Pappen hei am Land esou gutt géing ugeholl ginn.

An der Etüd gouf awer och gekuckt, wéi laang Mammen e Recht op Congé hunn no der Gebuert. Hei ass Rumänien Spëtzereider mat 2 Joer an 3 Méint. Bannent ronn 2 Joer kréie si weiderhin de volle Salaire. Den duerchschnëttleche Salaire läit an dëser Period bei 85 Prozent. Estland ass hei op der 2. Plaz mat engem Joer an 9 Méint, wou awer de komplette Salaire ausbezuelt gëtt.



Am schlechtste klasséiere sech beim Sujet Congé fir d'Elteren Irland, Schwäiz an Australien. An dëse Länner gëtt et e bësse manner wéi 2 an en hallwe Mount Congé. An de komplette Salaire gëtt just bannt e bëssi méi wéi 2 Méint ausbezuelt.