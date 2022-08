Am Märeler Park konnt e Samschdeg géint 18 Auer een Déif gestallt ginn, dee kuerz virdrun aus engem Auto e Portmonni geklaut hat.

Den Täter hat an der Rue des Celtes zu Märel eng Fënster op der Bäifuerersäit vun engem Auto opgebrach an de Portmonni geklaut. Well een AirTag am Portmonni war, konnt de Mann mat Hëllef vun engem Handy lokaliséiert ginn. Op Uerder vum Parquet gouf de Mann festgeholl a koum virun d'Untersuchungsriichterin.

Kette geklaut

Géint 15.20 Auer e Samschdeg krut eng Persoun an der Rue du Fort Neipperg vun engem Mann eng Kette geklaut. Den Täter konnt kuerz drop gepëtzt ginn. D'Kette gouf an engem Drecksbac an der Géigend vum Iwwerfall fonnt. De Mann gouf festgeholl a koum virun d'Untersuchungsriichterin.

Abroch an e Vëlosgeschäft

E Sonndeg de Moie géint 2.30 Auer goufen zu Stengefort Vëloe geklaut. Eng Camionnette war hannerzeg an e Vëlosgeschäft gefuer an hat den Aganksberäich komplett zerstéiert. 3 Persounen hunn dunn e puer Vëlo geholl, an d'Gefier gelueden an hu sech direkt duerch d'Bascht gemaach. Éischten Informatiounen no goufen E-bikes, Coursevëloen a Gravel Bikes geklaut.

Da gouf an der Stad an der Rue Poutty Stein an an der Montée de la Petrusse an Haiser agebrach.

Alkoholiséiert ënnerwee

An da gouf an der Rue du Fort Wedell an der Stad nach een alkoholiséierten Automobilist erwëscht. Hie war am Zickzack ënnerwee an ass zweemol iwwert den Trottoir gefuer. Den Alkoholtest war positiv.