Vill Kanner dreemen dovun, wa se grouss si Polizist, Pilot oder Pompjee ze ginn. Dobäi musse se net waarde bis se erwuesse sinn, fir sech deen Dram z'erfëllen. Schonn als Kand huet een d’Méiglechkeet de Beruff vum Pompjee kennenzeléieren, an zwar andeems ee Member bei enger vun de ville Jugendsektiounen uechter d’Land gëtt.

Fréistens am Alter vu 6 Joer, meeschtens awer eréischt vun 8 Joer un, ass ee räif fir bei d’Jugendpompjeeën. Aktuell sinn am Grand-Duché eng 1.200 Kanner an iwwer 80 Jugendsektiounen ageschriwwen.

Samschdes moies treffe si sech um Pompjeestraining, wou nieft der Theorie z.B. och Feier läschen trainéiert gëtt. Wat um Trainingsprogramm steet, hänkt och vum Alter of, deen déi Jugendlech grad hunn. Si ginn hei preparéiert, fir dass se am Alter vu 16 Joer kënnen an den operationellen Déngscht wiesselen. Spéitstens mat 18 Joer mussen déi Jonk dann d'Jugendsektioun verloossen. Via Exame kënne se sech da bei de "Groussen" spezialiséieren, sief et fir bei d'Ambulanzen, oder z.B. fir den Asaz mat schwéierem Otemschutz.

Zanter der Reform vun de Rettungsdéngschter an der Aféierung vum CGDIS viru 4 Joer, hätte sech d'Zukunftsperspektiven, fir Beruffspompjee ze ginn verbessert, ma ouni déi fräiwëlleg Pompjeeën, géif et zu Lëtzebuerg awer net goen. Si géifen d'Standbeen vum CGDIS ausmaachen, dofir wier et och wichteg, weider Jugendpompjeeën ze motivéieren an ze fërderen, heescht et vum CGDIS.