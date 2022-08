E Sonndeg de Mëtteg koum et um CR348 op der Héicht vu Buerschent zu engem Accident tëscht Moto an engem Auto.

De Chauffer vum Auto wollt aus enger Niewestrooss a Richtung Giewelsmille fueren, wéi him an deem Moment e Motocyclist entgéintkoum. De Mann huet nach probéiert auszewäichen, krut d'Chaufferssäit vum Gefier awer frontal ze paken.

De Motocyclist koum liewensgeféierlech verwonnt an d'Spidol an de Parquet informéiert. Op hiren Uerder gouf dat accidentéiert Gefier sécher gestallt.

Verkéierskontrollen

E Sonndegnomëtteg huet d'Police tëscht 14.45 a 17 Auer d'Vitess am Tunnel Éilereng op der A13 kontrolléiert. Am Ganze waren 12 Automobilisten ze séier ënnerwee. An 9 Fäll war déi maximal Héchstgeschwindegkeet vun 90km/h iwwerschratt ginn an an 3 Fäll war déi gemoosse Vitess esou héich, dass de Permis agezu gouf.

D'Police erënnert drun, dass ee maximal mat 90 Stonnekilometer an engem Tunnel fueren däerf.

Alkohol um Steier

Kuerz no 18 Auer huet e Sécherheetsbeamte vun engem Akafszenter zu Huldang der Police en Accident gemellt. Éischten Aussoen no wier et bei Materialschued bliwwen, ma béid Chauffere géifen awer streiden. Op der Plaz huet d'Police festgestallt, dass de schëllege Chauffer ze déif an d'Glas gekuckt hat a beim Aparken een aneren Auto ze pake krut. Beim Alkoholtest koum eraus, dass den erlaabten Héchstwäert däitlech iwwerschratt war an de Chauffer krut e provisoresche Fuerverbuet.

E Sonndeg den Owend ass enger Patrull géint 21.30 Auer e Gefier matten an der Schëfflenger Strooss zu Keel opgefall. Bei der spéiderer Kontroll huet den Automobilist de Polizisten erkläert, kee Fürerschäin ze hunn an och keng valabel Pabeiere vum Won, well hien dësen eréischt viru Kuerzem kritt hätt. En Alkoholtest war positiv, de Parquet gouf informéiert an d'Gefier séchergestallt.

Enger anerer Patrull ass géint 1 Auer e Chauffer opgefall, deen ouni Luuchten an der Rue des Bains an der Stad ënnerwee war a well hien och nach d'Haltezeeche vun er Police ignoréiert huet, gouf de Mann ugehalen. Och hien hat gedronk, wat en Test confirméiert huet an e provisoresche Fuerverbuet gouf ausgestallt.