Eng Stonn virun der Kollisioun waren zu Heesdref e Moto an en Auto net laanschtenee komm. Donieft mellt den 112 nach en Accident tëscht Kanech a Lenneng.

Géint 11.44 Auer koum et zu Heesdref zu der Kollisioun tëscht engem Automobilist an engem Motocyclist. Zwou Persoune goufen dobäi blesséiert. Am Asaz war d'Air Rescue vun Ettelbréck, grad ewéi d'Rettungsdéngschter vu Clierf, Ëlwen a Wëntger.

Eng Stonn méi spéit sinn zu Heesdref eng Camionnette an eng Ambulanz anenee gerannt. Hei gouf keng Persoun blesséiert. D'Ambulanz vu Wolz an d'Pompjeeë vu Wëntger waren op der Plaz.

Um CR144 tëscht Kanech a Lenneng ass géint 15.30 Auer e Chauffer mat sengem Gefier accidentéiert a gouf dobäi blesséiert. De Samu aus der Stad an d'Rettungsdéngschter vu Réimech, Wuermer a Kanech waren am Asaz.