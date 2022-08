De Grand-Duché krut leschte Freideg iwwer een EU-Kontrakt 1.400 Dosissen Vaccin geliwwert. A

Fir sech kënnen impfen ze loossen, muss een entweder Resident hei am Land sinn oder d'Lëtzebuerger Nationalitéit hunn. An et muss ee vun der Lëtzebuerger Krankeversécherung couvréiert sinn, fir kënne e Rendez-vous ze huelen. Donieft muss ee fir eng Impfung op d'mannst 18 Joer al sinn.

De Grand-Duché krut leschte Freideg iwwer een EU-Kontrakt 1.400 Dosissen Vaccin geliwwert. Am Ganze krut d'EU 160.000 Dosissen. D'Weltgesondheetsorganisatioun ënnersträicht, dass sech de Virus aktuell virop ënnert Männer verbreet, déi Sex mat anere Männer hunn, a bedeitend méi bei Leit, déi verschidden an ëmmer nees aner Partner hunn. Dowéinst gëtt och deene Leit geroden, sech preventiv impfen ze loossen.