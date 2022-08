Eng 580 ukrainesch Refugiéë sinn den Ament bei der ADEM ageschriwwen, op der Sich no enger Aarbecht. Iwwer 100 hu schonn eng fonnt.

Mam Ufank vum Krich an der Ukrain ass d'Olga aus hirer Heemecht Kiew geflücht. Als ee vun iwwer 4.000 Ukrainer ass si op Lëtzebuerg komm a wunnt den Ament bei enger Famill doheem. Trotz allem, wat si huet mussen erliewen, bleift si positiv. "Et muss ee probéieren, dat bescht aus der Situatioun ze maachen", seet si.

Den Ament leeft et fir si awer net ganz esou gutt. Op d'mannst net am professionelle Beräich. Si géing gäre schaffen a sicht, zanter datt si zu Lëtzebuerg ass, no enger Aarbecht. Ouni Succès. Iwwer 50 Demanden hätt si scho verschéckt. Just zwee Virstellungsgespréicher sinn dobäi erauskomm. Marketing a Projektmanagement sinn d'Beräicher, an deenen d'Fra vun Enn 50 scho jorelaang Experienz gesammelt huet. "Ech wëll schaffen, an enger Entreprise nëtzlech sinn", betount d'Olga. Fir méi Chance op Erfolleg ze hunn, huet si an de leschte Méint och Businesscoursen am Projektmanagement an am digitale Marketing absolvéiert.



Generell hätte vill vun de Refugiéen aus der Ukrain qualifizéiert Profiller, seet de Mario Della Schiava, vum Service Demandeur bei der Adem. Eng 40 Prozent géingen Englesch schwätzen, Franséisch an Däitsch awer quasi keen. Dat wier de gréisste Problem bei der Vermëttlung vun den Ukrainer. Vill géingen dowéinst net an hirem eigentleche Beräich schaffe kënnen. Den Horesca, de Botzsecteur an de Jardinage wieren déi Beräicher, wou déi meescht Leit kéinte vermëttelt ginn, seet d'Magdalena Pilawska vun der Cellule Beneficaire protection temporaire.



Am Schnëtt fannen eng 20 Prozent vun den Ukrainer, déi bei der Adem ageschriwwe sinn, eng Aarbecht. Dat sinn der ewell iwwer 100. "Ech verstinn net, datt mir nach keng passend Plaz fir d'Olga fonnt hunn", seet d'Magdalena Pilawska. Wichteg wier et, dëse Leit ze hëllefen, hire Profil ze verbesseren, andeems se zum Beispill Franséisch léieren. Un der héijer Nofro gekuckt, géingen awer net onbedéngt genuch Coursen ugebuede ginn. Zemools an de Summerméint.



D'Olga schwätzt fléissend Englesch a Russesch. Den Ament ass si amgaang, mat enger Online-App Franséisch ze léieren. Einfach ass dat net. Mee et ass en Challenge, dee si gären unhëlt. Well si huet sech elo schonn decidéiert: Wann d'Méiglechkeet besteet, wëll si fir ëmmer zu Lëtzebuerg bleiwen. Ëm d'Zukunft vun hirem Heemechtsland mécht si sech Suergen. Dës gesäit si nämlech net esou positiv.