Onzefridde Gesiichter viru genee engem Mount beim Impfbus: trotz laangem Waarde kruten eng ganz Partie Leit nomëttes gesot, datt kee Vaccin méi do wier.

D'Santé confirméiert de Virfall a schwätzt vun enger exzeptioneller Situatioun mat vill méi Leit wéi soss beim Impfbus. Et wier och doduerch zum Enkpass komm, well vill Leit hiren zweete Rappell wollte kréien. Fir d'Impfe vun der véierter Dosis gëtt awer recommandéiert, e Rendez-vous beim Dokter, der Apdikt oder am Impfzenter ze huelen.

Freides, de 15. Juli, ass d'medezinesch Ekipp am Impfbus zu Miersch no 110 Vaccinatiounen un hir Limitte gestouss an huet misste Leit heem schécken. Am Gesondheetsministère si si sech dem Problem vun der Organisatioun vum Impfbus bewosst: et kënne keng Rendez-vouse geholl ginn, sou datt een exzeptionell och alt mol laang waart - fir um Enn net geimpft ze ginn.

Entretemps fiert d'Ekipp vum Impfbus mat enger drëtter Infirmière duerch d'Land, fir e Pic vun Demandë besser opzefänken. Bannent den 3 Méint tëscht Mëtt Abrëll a Mëtt Juli goufen 31.400 Vaccine gesprëtzt, dovunner eng 2.100 am Impfbus. Zanter datt de Bus duerch d'Land fiert, goufe ronn 10.800 Impfunge gemaach. Dës Prezisioune liwwert d'Gesondheetsministesch op eng parlamentaresch Fro vun der CSV.