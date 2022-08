Wéinst der wochelaanger Dréchent gëtt et an der nationaler Landwirtschaft ferme Aboussen bei der Recolte.

Gras kéint dëst Joer keent méi erageholl ginn an de Mais wier an der Lescht carrement verdréchent. Dat féiert am nächste Wanter ganz sécher zu Engpäss beim Fudder fir d'Béischten, well een och net enfach am Ausland es kafe kann. Do ass d'Situatioun ähnlech. Dat schreift d'Baueren-Allianz an engem Communiqué, wou och déi aktuell geopolitesch Situatioun ronderëm den Ukrain-Krich kommentéiert gëtt.

Déi international Agrar-Marchéë wieren duerch de russeschen Iwwerfall aus der Spuer geroden an eis Ofhängegkeet vun Ueleg a Gas hätt Konsequenzen iwwer Joren ewech.

Dofir huet d'Baueren-Allianz d'Regierung gefrot, fir am Hierscht en Agrar-Sommet anzeberuffen. Do sollen awer och méi generell Froen, wéi déi zukünfteg Ausriichtung vun der nationaler Landwirtschaft diskutéiert ginn.

A Frankräich geet een iwwerdeems vun Abousse bei der Recolte vu Geméis an de Friichten dëst Joer vun 25 bis 35% aus. Dat huet de President vun der franséischer Geméisbaueren-Federatioun france-Info géintiwwer confirméiert.

Gefrot gëtt elo eng besser Gestioun vum Waasser a staatlech Hëllefe vu Paräis.